Der Trockenbau-Betrieb Pupitz aus Wernberg ist in Konkurs. Wie hoch die Schulden sind, ist derzeit noch nicht bekannt.

© Traussnig

Am Mittwoch ist über das Vermögen von Johannes Pupitz, Betreiber des Unternehmens Trockenausbau Pupitz aus Wernberg, ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das teile der Kreditschutzverband von 1870 mit. Da es sich um einen Gläubigerantrag handelt, liegen derzeit noch keine Informationen zu Vermögensstand und Schulden vor Die erste Gläubigerverhandlung findet am 4. November am Landesgericht Klagenfurt statt.