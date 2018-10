Facebook

Im Wald suchte die Feuerwehr nach Verletzten © Hauptfeuerwache Villach

In der Nacht auf Freitag kam ein 25-jähriger Lenker aus Villach mit seinem PKW auf der Bruno-Kreisky-Straße in Villach von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam seitlich zum Liegen.

Der Lenker wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und musste von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.

Am PKW entstand Totalschaden.