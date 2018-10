Traditionshotel Mosser in der Villacher Bahnhofstraße feiert Jubiläum und ist in der achten Generation in Familienbesitz.

Chefin Tina Mosser mit ihren Eltern Sonntraud und Valentin © (c) Weichselbraun Helmuth

Das Hotel Mosser ist einer der geschichtsträchtigsten Beherbergungsbetriebe, die Villach zu bieten hat. Heuer feiert man dort ein 270-Jahr-Jubiläum. Der in akribischer Feinarbeit aufgearbeitete (gastronomische) Stammbaum der Familie Mosser führt nämlich bis ins Jahr 1748 zurück. „Schon damals war das Gasthaus Steinhauer an der Ecke Rathausplatz und Hauptplatz im Familienbesitz“, sagt Tina Mosser, die seit 20 Jahren und in achter Generation das Vier-Sterne-Hotel in der Bahnhofstraße leitet.

