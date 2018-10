FH in Villach Stammzellen-Typisierung läuft noch bis 18 Uhr

Bis 18 Uhr kann heute an der FH in Villach noch Blut gespendet werden. Krebskranken Menschen kann so geholfen werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der FH in Villach kann heute bis 18 Uhr gespendet werden © KK/Privat

Noch bis 18 Uhr läuft heute, Donnerstag, im Hörsaal 3 an der FH in Villach die Stammzellenspende-Typisierungsaktion. Mit einer Blutspende kann Krebskranken, wie etwa dem 20 Monate alten Leonhard geholfen werden. Die Aktion in Villach ist noch am Laufen, in Klagenfurt war sie gestern mit 700 Spendern sehr erfolgreich.