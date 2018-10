Auf „schlagloch.at“ bloggt der Villacher Franz Supersberger seit 2003 literarische Texte. Damit gehört sein Blog zu den ältesten in ganz Österreich.

Franz Supersberger: „Das Leben ist voller Schlaglöcher“ © Kleinrath

Als der Villacher Franz Supersberger 2003 mit dem Bloggen begann, wusste kaum jemand hierzulande, was ein Blog ist. Mittlerweile gibt es in Österreich tausende Blogger, die regelmäßig über Reisen, Kulinarik, Technik oder Alltägliches schreiben. Supersberger gehört laut der Plattform www.blogheim.at, wo 2500 Bloggs registriert sind, zu den „ältesten“ Bloggern Österreichs. Er hat allerdings einen anderen Zugang. „Ich arbeite Beobachtungen, die ich unterwegs mache, literarisch auf. Wenn ich durch eine Stadt flaniere, im Zug sitze oder mit dem Fahrrad fahre, hole ich immer wieder mein Notizbuch heraus und schreibe mit. Nachmittags sitze ich hinterm PC und verarbeite das gesammelte Material“, so der Netzliterat, der bereits Notizbuch Nummer 233 parat hält.