Eine Reihe an Kaffeehäusern lädt im Stadtkern auch am Tag des Kaffees zum Genießen ein. Jedes ist auf seine Art besonders.

162 Liter Kaffee werden in Villach jährlich getrunken © Helmuth Weichselbraun

Villach braucht sich am heutigen Tag des Kaffees nicht zu verstecken. Im Stadtkern und rund herum gibt es eine Reihe an guten und gemütlichen Kaffeehäusern. Ein Besuch lohnt sich, rund um die Bohne ist in Villach einiges los. Im Schnitt trinken die Villacher übrigens 162 Liter Kaffee pro Jahr. Hier - neben vielen anderen sehr guten Kaffehäusern - unsere Top 3: