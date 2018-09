Villach"Mobile" Bäume für Hauptplatz im Gespräch

Baumallee am Hauptplatz laut Stadt nicht möglich. Expertin schlägt mobile Begrünung vor. ÖVP will dennoch Antrag für Baumallee stellen. SPÖ winkt ab.

Schatten spenden am Hauptplatz derzeit nur Schirme © Pacheiner

Um den steigenden Temperaturen in der Innenstadt entgegenzuwirken, forderte die Villacher ÖVP Anfang August eine Grün-Offensive in der Draustadt. „Städte werden ein Konzept brauchen, um dem entgegenzuwirken. Villach geht hier mit seinen Betonwüsten wie dem Hauptplatz den falschen Weg“, so Gesundheitsreferent, Christian Pober (ÖVP ) damals. Im Zuge dessen schlug er eine Baumallee am Hauptplatz vor, ein Antrag soll bei der nächsten Gemeinderatssitzung eingebracht werden. Ein ÖVP-Antrag für eine vertikale Begrünung wurde bereits abgelehnt. „Wir haben uns diesen Antrag sehr genau angesehen, weil wir grundsätzlich auch von vertikalen Gärten fasziniert sind. Es ist nur in diesem Zusammenhang die Relation zwischen Kosten und Zweckmäßigkeit nicht gegeben“, so Vizebürgermeisterin und zuständige Referentin Petra Oberrauner (SPÖ).