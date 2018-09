Der zweite Villacher Draustadtlauf lockte zahlreiche Sportler und einige Promis an, die in acht Bewerben ihre Laufschuhe schnürten.

Zum zweiten Mal ging in Villacher der Draustadtlauf, organisiert vom ASKÖ unter Obmann Walter Simonitsch, in Szene. In acht Bewerben, vom Kinder- (600m) über den Hobby- (4.360 m) bis hin zum Halmarathon (21,1 km) bevölkerten zahlreiche Athleten das Drauufer. Den Sieg im Hauptbewerb sicherte sich Lokalmatador Florian Schipflinger. Neben dem erfolgreichen Special-Olympics-Sportler Alexander Radin und dem stärksten Mann Kärntens, Martin Hoi, waren einige Promis am Start. Unter ihnen auch VSV-Legende Marco Pewal, Ex-Faschingsprinzessin Eva Meidl, Fitness-Guru Mike Ruckli oder Schlagersängerin Pia Vanelly.