Der Samstag bietet uns bei zumeist nur geringen Luftdruckgegensätzen schwachen Hochdruckeinfluss. Daher spielen auch tagesperiodische Effekte eine wichtige Rolle. Vor allem am Vormittag und um Mittag scheint jedoch länger die Sonne und diese heizt uns auch ordentlich ein. Nachmittags entwickeln sich dann jedoch vor allem über den Bergen auch einige Quellwolken und manche dieser Wolken werden sogar größer und bedrohlicher. Deshalb steigt auch das Regenschauer- und Gewitterrisiko zum Abend hin etwas an. Die Temperaturen sind sommerlich geprägt und erreichen Werte nahe 27 Grad. "Der Tag eignet sich daher für viele Unternehmungen im Freien und man kann zum Beispiel eine Wanderung, eine Bergtour sowie einen Besuch im Schwimmbad oder an einem See planen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.