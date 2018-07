Facebook

Walter Pavan betreibt seinen Kiosk am Lido in Jesolo seit 50 Jahren © (c) Foto Emhofer

Seit 1968 betreibt Walter Pavan seinen legendären „Chiosco da Walter“ am Lido di Jesolo, genauer gesagt in der Nähe der Piazza Marina. Der smarte Barista, machte sich vor 50 Jahren mit dem Kiosk selbstständig und bewirtet seitdem mit der nötigen Portion Schmäh seine Gäste. Diese kommen nicht nur aus Jesolo, sondern weit darüber hinaus, auch aus Schweden und Norwegen. Heimvorteil haben bei ihm Kärntner und vor allem Villacher, die den „Walter“ schon seit Jahrzehnten besuchen.

Bekannt ist er für seine edlen Getränke, Snacks und das wunderbar angerichtete Obst. „Früher waren es 20 Chioschi, heute sind es 52“, kontrasiert Walter historisch. Waren es anfangs nur Gelato, Granita und Getränke, ist im Laufe der Zeit das kulinarische Angebot gewachsen. Sein „Insalatone“ oder sein „Club Sandwich“, sind neben dem legendären „Spritz“ von April bis September in aller Munde.