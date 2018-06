Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) nimmt Stellung zu neuen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Er gibt an, beim ersten Wahlgang der Bundespräsidentenwahl nicht als Wahlleiter anwesend gewesen zu sein.

Villachs Bürgermeister Günther Albel © Traussnig

Knapp eine Woche nachdem die Staatsanwaltschaft Klagenfurt neue Ermittlungen gegen Bürgermeister Günther Albel in Sachen Bundespräsidenten-Wahl 2016 bestätigte, reagiert dieser. Gegen Albel wird auch in Bezug auf den ersten Wahlgang ermittelt. Auch bei diesem soll es Unregelmäßigkeiten bei der Stimmauszählung gegeben haben, für die sich Albel als Wahlleiter verantworten muss. „Ich war bei diesem Wahlgang nicht einmal anwesend, sondern habe mich vertreten lassen“, so Albel.

