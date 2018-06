Facebook

Spezialübung am LKH Villach © Markus Traussnig

Es gibt Brandalarm, ein Patient, der an Wahnvorstellungen leidet, hat im Zimmer Bettlaken in Brand gesteckt, alles ist voll Rauch. Als man das Zimmer evakuieren will, weigert sich der Patient, schreit und schlägt wild um sich. So sah eine Spezialübung für die Mitarbeiter der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin im LKH Villach aus. Grund für diese Übung: „Es ist wichtig, sich auf solche Situation vorzubereiten, denn im Ernstfall bleibt keine Zeit zum Nachdenken, da muss man schnell und richtig handeln“, erklärt Abteilungsleiterin Christa Rados.