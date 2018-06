Facebook

Zwei Einbrüche in einer Nacht in der Innenstadt © (c) APA/dpa/Nicolas Armer (Nicolas Armer)

Gleich zweimal schlugen unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag zu: In einem Geschäftslokal in der Innenstadt drangen sie durch die Hintertüre ein, die sie gewaltsam aufbrachen. Dann durchwühlten sie die Räume und entwendeten dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe. Im zweiten Einbruchsfall, in derselben Nacht, brachen die Täter die Eingangstüre eines Handwerksbetriebs auf und stahlen aus einer unversperrten Lade einige hundert Euro Bargeld. Dieses Lokal liegt übrigens in unmittelbarer Nähe zum anderen Geschäftslokal.