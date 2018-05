Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In der "Voilá" Reiselounge gibt es ab sofort einen original Kärntner Souvenishop mit ausgesuchten Spezialprodukten aus dem ganzen Land.

Constanze Diechler und ihr neuer Kärntenshop in der Widmanngasse © KK/Stadtmarketing

Im traditionellen Handwerkshaus „Untere Leiten“ in der Widmanngasse gleich neben dem „29er“ hat in der Reiselounge Voilá jetzt ein ganz spezieller Souvenirshop eröffnet: Bei Constanze Diechler und Angelika Munz gibt es ab sofort handgemachte Reindlingseife, Irschener-Kräutersalz, Murmelfettsalbe und prämierten Waldhonig aus Grafenstein. Es ist ein feines Sortiment an Kärntner Produkten, die feil geboten werden, Infos gibt es bald unter www.voila-reisen.at.

