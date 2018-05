Facebook

Ein paar Sonnenstunden auf den Enzis dürften sich heute ausgehen © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Unsicheres Freizeitwetter herrscht derzeit in Villach vor, es bleibt warm! Derzeit fehlen wirklich wetterbestimmende Tief- und Hochdruckgebiete, damit spielen in erster Linie tagesperiodische Effekte die Hauptrolle beim Wettergeschehen. Nach Auflösung von Restwolken scheint die Sonne zunächst vielfach wieder öfter. Vor Schauern und Gewittern in Sicherheit wiegen darf man sich insbesondere am Vormittag und über Mittag. Später folgen ein paar lokale Schauer nach, speziell im Bergland. "Wo genau, weiß allerdings kein Mensch", meint etwa der wegen dieser extrem schwierigen Wetterlage ziemlich genervte Meteorologe Werner Troger. Werfen Sie daher sicherheitshalber immer einen prüfenden Blick zum Himmel! Das Klagenfurter Becken ist etwas begünstigt: Hier stehen die Chancen gut, dass es überhaupt trocken bleibt. Die Höchstwerte zum Beispiel in Grafenstein fast 25 Grad. Damit ist es im Vergleich zum Vortag auch um ein paar Grade wärmer.