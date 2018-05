Am Wasenboden zogen am Donnerstag 488 Kinder die Sportschuhe an, um bei YoungCaritas gegen Armut zu laufen.

Mit viel Engagement haben sich auch heuer wieder etliche Schüler beim YoungCaritas-Laufwunder für den Guten Zweck die Laufschuhe angezogen. Beim Laufwunder am Wasenboden standen am Donnerstag junge Läufer aus vier Schulen und der Einrichtung "Haus Antonius" am Start, insgesamt waren 488 sportliche Läufer dabei. Die Veranstaltung gibt es in Villach seit 12 Jahren, am Donnerstag wurden allein 3403 Kilometer erlaufen. Bei der Veranstaltung geht es neben der Fitness und der Bewegung vor allem darum, ein starkes Signal gegen Armut zu setzen. Jeder Kilometer, der zurückgelegt wird, verwandelt sich durch die Spender in Hilfe.