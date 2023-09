Anfang des Jahres schloss das Traditionsgasthaus Bacchus in der Villacher Innenstadt seine Pforten. Der Schließung ging ein Konkurs voraus. Seither steht das Lokal leer. Seit einigen Tagen tut sich aber wieder etwas in der Khevenhüllergasse. Das gesamte Haus wird gerade entrümpelt. Es sind die Vorarbeiten für ein seit mittlerweile acht Jahren geplantes Projekt. Wie berichtet, will der Villacher Immobilienentwickler Hannes Wernisch dort ein Wohnprojekt umsetzen.