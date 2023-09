Im Vorjahr erwarb der Klagenfurter Unternehmer Gerhard Hudej direkt an der Drau zwei Immobilien in bester Innenstadtlage. Schon damals kündigte er an, die Gebäude Hauptplatz 2/Lederergasse 2 und Ledergasse 6/Draulände 5 zu beleben. Die Immobilien wechselten damals um 2.325.000 Euro den Besitzer.