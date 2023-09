Die Diskothek Bull in Velden, Mercedes V3tech in Villach, das Cafè Röstbar in der Innenstadt und mittlerweile unzählige Wohnzimmer im ganzen Land - das sind die Arbeitsorte des 30-Jährigen Raphael Pesentheiner. Er verschönert neben Außenfassaden und Innenwänden auch alte Möbel und bietet mittlerweile sogar Lokalumbauten an. Von der Idee bis zum fertigen Lokal.