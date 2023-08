Der Ma­mi­laden in Vil­lach wird in neue Hände über­ge­ben. Die bis­he­ri­ge In­ha­be­rin Chris­tia­na Glatz, die das Ge­schäft für Baby- und Kin­der­mo­de 2017 nach Vil­lach brach­te und sich im März 2021 in der Ita­lie­ner Stra­ße ver­grö­ßer­te, such­te seit Mai nach einer Nach­fol­ge­rin. Die Wahl fiel schluss­end­lich auf die 33-jäh­ri­ge Ka­tha­ri­na Stein­ach­er.

Die aus­ge­bil­de­te Ele­men­tar­päd­ago­gin und Mut­ter von zwei Kin­dern war die ver­gan­ge­nen zehn Jahre in einem Vil­la­cher Pri­vat­kin­der­gar­ten an­ge­stellt, ver­spür­te aber schon län­ger In­ter­es­se daran, sich mit einem Ma­mi­laden selbst­stän­dig zu ma­chen. Da ein wei­te­rer Stand­ort in Kärn­ten je­doch nicht vor­ge­se­hen ist, wäre nur die Mög­lich­keit ge­blie­ben in ein an­de­res Bun­des­land zu wech­seln, was für Stein­ach­er nicht in­fra­ge kam. Nun er­füllt sich mit der Über­nah­me des Lin­zenz­ver­trags in Vil­lach ihr Le­bens­traum.

Der Ma­mi­laden Vil­lach bleibt unter ihr eine An­lauf­stel­le für alle (wer­den­den) Mamas und Papas. Auf den 200 Qua­drat­me­tern in der Ita­lie­ner Stra­ße 17 gibt es auch künf­tig alles, was das El­tern-, Baby- und Kin­der­herz höher schla­gen lässt - also alles rund um Schwan­ger­schaft, Still­zeit, Baby- und Kin­der­mo­de sowie Pfle­ge­pro­duk­te, Wi­ckel­ta­schen oder Spiel­sa­chen.

Neben dem Ma­mi­laden gibt es in der In­nen­stadt noch das Baby- und Kin­der­mo­den­ge­schäft Mamabo am Stan­des­amts­platz und Kid­way, spe­zia­li­siert auf Kin­der­spiel­zeug, in der Le­der­er­gas­se.