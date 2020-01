Facebook

Blau-Weiß braucht dringend Siege © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Die 8:9-Overtimeniederlage gegen Polanska Banda war vor der Weihnachtspause ein herber Rückschlag für die Play-off-Hoffnungen des VSV in der IFL. Will man beim „Final Four“, das Mitte März ausgerechnet in der Heim-Halle in St. Martin steigt, dabei sein, braucht man in den letzten vier Spielen Punkte und Schützenhilfe. „Wir werden wohl alle restlichen Partien gewinnen müssen“, weiß auch Marco Tschemernjak. Verstärkung kommt aus Schweden. Nationalspieler Niklas Felsberger hat sein Abenteuer beendet, steht wieder im VSV-Kader. Diese Woche hat man noch spielfrei.