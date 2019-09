Facebook

Christina Nemec: Musikalischer Freigeist mit Bodenhaftung © KK/Bernadette Reiter

Als sie die Nachricht auf ihren Computer bekam, dass sie den Preis der Stadt Wien für Musik 2019 (dotiert mit 10.000 Euro) erhalten würde, dachte sie zuerst, es sei ein Spam-Mail. Und rief sicherheitshalber im Magistrat an, um nachzufragen, ob es stimmt. „Ich freue mich total! Aber ich hätte doch nie damit gerechnet. Es gibt ja so viele tolle Künstler in Wien.“

Christina Nemec aka „Chra“ ist eine von ihnen. Eine tolle Künstlerin, deren Karriere sie selbst sich nicht hätte träumen lassen. Als Einzelkind in der Unteren Fellach bei Villach aufgewachsen („Das war nicht die nobelste Gegend“) überwog schon früh ihr Freiheitsdrang. „Ich war als Kind sehr rebellisch, bin mit 14 nach Wien in ein besetztes Haus abgehaut.“ Die weiteren Stationen: Heilpädagogische Abteilung des LKH in Klagenfurt beim berühmt-berüchtigten Primar Wurst, Erziehungsheim in Linz, danach HAK in Villach. Über Klagenfurt schließlich nach Wien, wo sie ein Publizistik- und Theaterwissenschaftsstudium begann.