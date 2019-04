Facebook

In den nächsten Tagen fährt Andreas Kuchler selbst in die Ukraine, um die Verteilung der Hilfsgüter zu beaufsichtigen © Harald Schwinger

Der Sattelschlepper ist gut in der Karpato-Ukraine angekommen“, sagt Andreas Kuchler zufrieden. In den nächsten Tagen wird er selbst hinfahren, um die Verteilung der Hilfsgüter im Auge zu behalten. Die Ladung des LKW bestand aus rund 15 Tonnen Sachspenden – von Computern, Schuhen und Textilien bis hin zu Haushaltswaren, Werkzeug und Spielsachen. Mittlerweile hat der Wernberger an die 50 Hilfslieferungen (rund 600 Tonnen) in die Ukraine organisiert.