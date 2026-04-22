Ob es um Behördenwege, Arztbesuche, Hilfe bei Finanzangelegenheiten, bei Online-Medien oder um Entlastung von Angehörigen geht – all das kann Waltraud Gröblacher managen. Die Finkensteinerin ist die erste Privatsekretärin für alle in Kärnten: „Anderswo, zum Beispiel in großen Städten, gibt es das schon. Nun will ich dieses Angebot auch Menschen in Kärnten machen. Viele leben eigenständig, jedoch ohne unmittelbare familiäre Unterstützung in der Nähe. Gleichzeitig sind Kinder und Angehörige oft beruflich oder geografisch gebunden. Daraus entsteht ein wachsender Bedarf an persönlicher Unterstützung im Alltag – jenseits von Pflege oder klassischen Dienstleistungen“, so Gröblacher.

Die zweifache Mutter ortet „ein Hauptproblem“: Die Digitalisierung im Alltag nehme extrem stark zu. Viele organisatorische Abläufe – von Terminbuchungen bis zu Behördenwegen – verlagern sich in den digitalen Raum. Vor allem ältere Menschen empfinden diese Entwicklung als Hürde oder wünschen sich bewusst eine persönliche Begleitung. „Genau hier entsteht ein neues Dienstleistungsfeld, das eine persönliche, diskrete Assistenz im Alltag benötigt und flexibel in Anspruch genommen werden kann.“

Kein Service für Reiche

Während reiche Menschen diesen Service schon immer an ihrer Seite hatten, können nun alle diese Hilfe in Anspruch nehmen. Gröblacher erklärt ihre Arbeit so: „Niemand benötigt diese Hilfe täglich, aber immer mehr Menschen wollen quasi begleitet werden. Allein bei einem Amt geht heute alles schnell, schnell, alles muss in Windeseile erklärt werden, weil überall die Zeit knapp ist. Doch die meisten verstehen die Erklärungen nicht, trauen sich aber nicht nachfragen, weil alles schnell gehen muss. Dafür bin ich dann da. Da es sich meist um sensible Daten handelt, will niemand das mit irgendjemandem besprechen, sondern mit einem Menschen, dem er vertrauen kann. Allein aus meiner aktiven Zeit in leitenden Funktionen im Bankwesen, speziell im Privatkundengeschäft und Private Banking weiß ich, wie man mit solchen Daten umgeht und was man darf und was nicht. Ich treffe keine Entscheidungen für die Kundinnen und Kunden, weder im finanziellen Bereich, noch auf dem Amt, noch bei Handwerkern. Ich gehe den Menschen nur zur Hand, erkläre Dinge, begleite sie – wenn sie wollen zum Arzt und auch ins Krankenhaus.“

In Anspruch nehmen können ihre Dienste „alle zwischen 25 und 80 Jahren.“ „Ich betreue auch ehemalige Manager, die es gewohnt waren, Unterstützung zu haben. Und nicht zuletzt beruflich sehr eingespannte, erfolgreiche Menschen, die ihre spärliche Freizeit nicht mit organisatorischen Dingen verbringen möchten“, so Gröblacher. Die Abrechnung für ihre Dienste erfolgt stundenweise, wobei eine Stunde mit 80 Euro berechnet wird.