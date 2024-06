Eine Nacht ganz in weiß

Zum zweiten Mal fand am Samstag, 8. Juni, die „Night in White“ am Faaker See statt. Gefeiert wurde mit Antenne Kärnten DJ auf der Terrasse und im House of Rock. Mitgefeiert wurde auch am Steg des Naturel Hotel & Resort Seeleitn und bei Camping Anderwald.