Es ist ein eigener Film, der aus den Erinnerungen und Emotionen der Stars produziert werden könnte, die gestern anlässlich der „Lisa Film“-Präsentation von „30 Jahre Ein Schloss am Wörthersee“ zu Gast im Schlosshotel Velden waren. „Ich denke an Karli, an seine Herzenswärme, an sein Talent und an die vielen hübschen Frauen, die am See immer anzutreffen waren“, erinnert sich Peter Kraus, der sich nicht nur als Sänger, sondern auch als Regisseur der Kultserie einen Namen verschaffte, zurück an den legendären Produzenten Karl Spiehs. „Ich habe alles was ich bin und erreicht habe, diesem See und diesem Film zu verdanken“, zählt Schauspieler Otto Retzer neben „Ein Schloss am Wörthersee“ die Klassiker „Traumhotel“, „Pfundskerl“ oder „Klinik unter Palmen“ auf. Ob „Josip“, der von ihm gespielte Kellner auch heute noch einen solchen Erfolg schreiben würde? „Um Gottes Willen, der Aufschrei zu dieser Rolle wäre groß, aber damals haben es alle lustig gefunden.“