Kufenstecher eröffneten Saison mit Wermutstropfen

Über zwei Tage zieht sich das traditionelle Kufenstechen in Gailitz bei Arnoldstein. Unzählige Besucher kamen am gestrigen Sonntag zum Ritt der Ledigen, heute Abend sind die Verheirateten an der Reihe. Auftakt endete für einen jungen Reiter im Krankenhaus.