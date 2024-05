Solche Neuzugänge gibt es im Villacher Tierheim nur äußerst selten. In der Vorwoche wurden in der Einrichtung in der Pogöriacher Straße 34 Hundewelpen abgegeben. Die Tiere wurden vom Zoll bei einer Grenzkontrolle auf einem Parkplatz vor Italien sichergestellt. Sie waren in Katzenboxen verwahrt, stark verwurmt und selbsterklärend auf zu engem Raum.



Die „Modehunde“ (Zwerpudel, Spitz, Dackel, Französische Bulldoggen) sind zwischen fünf und elf Wochen alt und sollten laut der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land von einem EU-Land ins EU-Ausland gebracht werden. „Wir haben die Tiere im Rahmen einer Zufallskontrolle entdeckt. Sie sind so weit wohlauf. Das Verfahren sieht nun vor, dass dem Tierhalter der Verfall ausgesprochen wird“, sagt der stellvertretende Bezirkshauptmann und Bereichsleiter für Sicherheit und Umwelt samt Veterinärwesen, Manfred Trabe. Sprich: Die Tiere sollen dem Fahrzeuglenker dauerhaft entzogen werden. Wann das passieren soll, hängt von der Verfahrensdauer ab.