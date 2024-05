Der 29. Juni 2022 wird der Familie Wahrlich wohl für immer in Erinnerung bleiben. Gertraud Wahrlich ist Steuerberaterin, das Büro „tributaria“ lag in der Villacher Innenstadt. „Es stammte aus den 70er-Jahren, hatte keinen vernünftigen Kundenparkplatz und war wirklich in die Jahre gekommen“, erzählt Gertraud. Aus diesem Grund war sie – gemeinsam mit ihrem Mann Steffen – schon lange auf der Suche nach einem geeigneteren Standort und sie fanden diesen in der Gemeinde Treffen.