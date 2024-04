Ein „Sommerfest in Rosé“

Markus Payr und Pia Strehn präsentierten am Freitag, dem 26. April, ihre kulinarischen Feinheiten in der Stiftschmiede in Ossiach. Verwöhnt wurde von Gourmetkoch Florian Satran und Sommelier Gerhard Satran. Unter den Gästen waren Stefan Saliterer (Konditor), der Schneckenzüchter Christoph Salanda, Ina Mayr von Coellina Home GmbH, die Falkenzüchter Michael Holzfeind und Franz Schüttelkopf und Wolfgang Löscher.