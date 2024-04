Die Entsorgung von Müll war ein Jahr lang Boden für unsaubere Geschäfte. Wie vor einigen Wochen bekannt wurde, haben zwei Mitarbeiterinnen der Firma Saubermacher nicht rechtsmäßig kassiert und ihrem Arbeitgeber so einen Schaden in der Höhe von rund 70.000 Euro zugefügt. „Wir sind in diesem Fall Geschädigte, haben die Mitarbeiterinnen entlassen und hoffen nun auf vollständige Aufklärung“, sagt Geschäftsführer Horst Niederbichler.