Das Unternehmen „PH Point Handels GmbH mit Sitz“ in der Kärntner Straße in Fürnitz, das sich auf den Handel mit Waren aller Art spezialisiert hat, musste Insolvenz anmelden. Die Geschäftsführerin stellte einen Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt, woraufhin das Konkursverfahren eröffnet wurde. Die Höhe der Passiva sind derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz ist ein Dienstnehmer betroffen. Als Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Walter Dorn bestellt. Gläubiger haben nun die Möglichkeit, ihre Forderungen bis zum 13. Mai beim AKV unter klagenfurt@akveuropa.at anzumelden. Eine erste Gläubigerversammlung sowie eine Berichts- und Prüfungstagsatzung sind für den 27. Mai angesetzt. Dort wird über die weitere Vorgehensweise, wie die Fortführung des Betriebs oder ein Sanierungsplan, entschieden.