Bereits vor ein paar Wochen wurde von der Stadt angekündigt, dass ab Herbst 2024 eine neue Elementarpädagogik-Ausbildung in Villach starten würde. Details wie der Standort des Kollegs sowie die Anzahl der Plätze wurden am Freitag, 12. April, bei einer Pressekonferenz rund um Bildungsreferent des Landes Kärnten, Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), Bundesminister für Bildung, Martin Polaschek (ÖVP) und Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) in seiner Rolle als Obmann des Städtebunds Kärnten verlautbart.