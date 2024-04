Die Café-Bar „Lücke“ in der Villacher Freihausgasse kann man wohl, ohne zu übertreiben, als eine „Institution“ bezeichnen. Seit Jahren beziehungsweise Jahrzehnten ist die gemütliche Kellerbar aus dem Villacher Nachtleben nicht mehr wegzudenken. Ursprünglich war der Keller mit seinem tollen Gewölbe eine Schusterei, anschließend eine Galerie und seit 1986 wird sie als Bar geführt. Die älteren Semester werden sich noch an Jutta Götz erinnern, die 17 Jahre lang hinter dem Tresen stand, bevor Philipp Engesser die Lücke 2016 übernommen hat. Engesser hat eigentlich Flugzeugbau studiert und bei Lam Research in Villach in der Forschungsabteilung gearbeitet. „Die Lücke ist damals schon mein Stammlokal gewesen“, erinnert er sich.