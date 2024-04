Villacherinnen und Villachern ist die Gärtnerei Rogl in St. Martin ein Begriff. Seit 80 Jahren ist sie eine zentrale Anlaufstelle für diverse Obst- und Gemüsepflanzen. Das wird sie auch weiterhin - und vielleicht sogar auf einer größerer Fläche sein. Was sich definitiv verändert hat, ist aber der Name dahinter. Seit Jänner ist Daniel Winter neuer Eigentümer. Der gelernte Gärtner übernahm den Betrieb von Paul Steinkellner und führt ihn nun unter dem Namen „Kultur.Gemüse.Villach“ weiter.

Winter bringt mit seinen erste 36 Jahren bereits 21 Jahre Berufserfahrung als Gärtner mit. Zuvor war er im Gailtal in einer Landwirtschaft mit Gärtnerei tätig, entschied sich jedoch aus persönlichen Gründen für einen Wechsel. Für Steinkellner war Winter der ideale Nachfolger: „Ich bin bereits in Pension und wollte die Gärtnerei jemanden übergeben. Als ich Daniel Winter kennengelernt habe, wusste ich, dass mein Betrieb in guten Händen ist.“ Nun soll die Gärtnerei unter dem Vulgonamen „Rogl“ weiterlaufen und die Fläche der Marktgärtnerei vergrößert werden.

Produkte auch im Hofladen erhältlich

Mit Leidenschaft und Hingabe kultiviert Winter, bei dem „grünes Blut durch die Adern fließt“, wie er sagt, über 40 Gemüsesorten und Jungpflanzen, wobei sein Herzblut für den Gartenbau spürbar ist. „Es wird zu 95 Prozent mit der Hand gearbeitet, ohne den Einsatz von Maschinen, Kunstdünger oder Spritzmittel. Es handelt sich um einen biointensiven Gemüsebau“, führt er aus. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Gemüsesorten von Karotten über Melanzani bis hin zu 25 verschiedenen Salatsorten. Winter: „Ich experimentiere gerne mit Neuem, denn ich habe festgestellt, dass es auf die Vielfalt und die Mischung ankommt.“



Die Produkte können übrigens auch in einem Hofladen bei der Gärtnerei am Kirchensteig 10 erworben werden. Dieser ist montags, mittwochs und freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem ist Winter beim Spezialitätenmarkt in der Widmanngasse in der Innenstadt (jeden Freitag ab 8 Uhr) vertreten. Leonie Katholnig