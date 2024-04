Für den gebürtigen Villacher Stefan Konrad (43) war irgendwie immer schon klar, dass es ihn einmal auf die großen Bühnen ziehen würde. Schon als Kind war er in einer Volkstanzgruppe aktiv, später in der Tanzschule Huber. Er lernte das Klavierspielen in der Villacher Musikschule, später am Konservatorium in Klagenfurt. Nach der Matura zog es Konrad nach Wien, um dort Darstellende Kunst zu studieren.