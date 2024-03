In einem harmonischen Miteinander pflegten die Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeitenden des Senecura Pflegezentrums Vassach in der vergangenen Woche ihre gemeinsame Backtradition. In Vorbereitung auf die Osterjause wurden in der hauseigenen Küche duftende Reindlinge gebacken. „Es ist wunderbar, gemeinsam zu backen. Es stärkt die Gemeinschaft und weckt die Vorfreude auf das Osterfest“, schwärmt Renate Wieser, eine Bewohnerin. Die Reindlinge wurden mit viel Liebe zum Detail und einem Hauch von Nostalgie zubereitet, mit reichlich Zimt und Zucker verfeinert und werden am Samstag traditionell zur Osterjause serviert. Doch damit nicht genug - neben dem Backen wurden auch bunte Ostereier für die Fleischweihe gefärbt.

Backe, backe Reindling

Unter diesem Motto vereinten traditionelles Handwerk, Gemeinschaftssinn und Vorfreude auf das Osterfest. Während die Reindlinge im Ofen goldbraun gebacken wurden, erfüllten fröhliches Lachen und angeregte Gespräche die Luft. Die Bewohnerinnen und Bewohner tauschten untereinander Geschichten über vergangene Osterfeste, ihre liebsten Traditionen und Reindlingrezepte aus. „Diese gemeinsamen Aktivitäten schaffen nicht nur schöne Erinnerungen, sondern stärken auch den Zusammenhalt innerhalb unserer Senecura-Familie. Es ist so schön zu sehen, wie sich die Seniorinnen und Senioren und Mitarbeitenden gemeinsam auf das Osterfest vorbereiten und dabei Freude und Herzlichkeit teilen“, betont Bettina Kreuzer, Leiterin des Senecura Pflegezentrums Vassach.