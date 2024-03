Wer heute in Pogöriach bei der Pontlwiese, Kreuztrattenstraße, vorbeifährt, wird einen über zehn Meter hohen Holzturm mit einem Kreuz obendrauf zu sehen bekommen. Durch die Blockbauweise scheint er wie ein überdimensionales Jenga-Spiel, ein Geschicklichkeitsspiel mit Holzklötzen, doch eigentlich handelt es sich um etwas ganz anderes: den Osterfeuer-Turm der Oberdörfer Zech. Ihr Osterfeuer ist wohl einzigartig und spektakulär, denn anders als die anderen in der Region, baut die Zechgemeinschaft mit Obmann Florian Nehr ihr Osterfeuer nach dem Lungauer Brauch. „Unser Obmann hat Freunde und Bekannte im Lungau und weil er das Osterfeuer dort so spektakulär gefunden hat, hat er die Idee vor drei Jahren zu uns nach Pogöriach gebracht“, erzählt Christin Stotz von der Oberdörfer Zech.