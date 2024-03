Viel Holz, große Fenster, ein Niedrigstenergiekonzept - so präsentiert sich der neue Kindergarten mit der ersten Forschungseinrichtung für Kleinkinder in Österreich, dem sogenannten „Mini Educational Lab“. Kinder aus ganz Kärnten sollen hier ab Herbst schon ab drei Jahren Berührungspunkte mit Forschung und Technik haben. Sammeln sollen sie diese in einem eigenen 150 Quadratmeter großen Forschungslabor.