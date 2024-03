Egal, ob man sich an die Fastenzeit hält oder nicht, wenn am Osterwochenende Reindling, Schinken und gefärbte Eier am Tisch stehen, freut man sich. Und die Bauern in und um Villach, rund 325 der 1300 land- und forstwirtschaftlich genutzten Betriebe sind im Vollerwerb, freuen sich auch, denn Ostern ist eine wirtschaftlich entscheidende Zeit.