Silvia Katzdobler feierte Nagelstudio-Eröffnung

Am Donnerstag eröffnete Silvia Katzdobler mit Mitarbeiterin Verena Haller ihr neues Nagelstudio samt Küchen-Legende Brigitte Kaufmann und Zauberer Martin Haderer in ihrem „Styling Studio Katzdobler“ in der Lederergasse.