„Wir wollen ein kleines ‚Little Italy‘ in Villach schaffen“, begründet Daniela Sternad die Entscheidung, ihr Pasta-Lokal „Pasta Mama“ um ein ausgefallenes Pizza-Angebot und somit um „Pizza Papa“ zu erweitern. „Es war von Anfang an geplant und passt super ins Konzept.“ Nun macht sie einen speziellen 72-Stunden-Sauerteig und bietet neben Margherita und Co. auch besondere Pizzen an. „Solche, die man nicht überall findet. Zum Beispiel Lardo mit Steinpilzen oder Speck, Gorgonzola und Birnen.“