P.SYS Caring Systems wurde 2019 aus einer Not heraus gegründet. In einem Video, das auf der Webseite des Unternehmens abrufbar ist, erzählt Geschäftsführer Bart Scholte van Mast davon, dass seine Mutter vor einigen Jahren stürzte und nicht mehr in der Lage war, ihren Notfallknopf zu erreichen. Daraufhin gründete und entwickelte Scholte van Mast gemeinsam mit seinem Team den P.SYS Bettmonitor. Das System erkennt Abweichungen des Normalverhaltens und benachrichtigt bei Bedarf Angehörige oder Pflegekräfte.

Nun meldete das Unternehmen über Eigenantrag Konkurs an. Die Passiva belaufen sich auf rund 600.000 Euro, es sind acht Gläubiger betroffen. Als Insolvenzursache wird angegeben, dass die Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit eingetreten sei und diese aus den angefallenen Anlaufverlusten der ersten Jahre des Bestehens der Gesellschaft resultieren.

Wie viele Mitarbeitende betroffen sind und ob eine Sanierung des Unternehmens angestrebt wird, ist derzeit nicht bekannt.