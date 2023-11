Über die „Fleischhacker Immobilien GmbH“ aus Villach musste am Landesgericht Klagenfurt Insolvenz angemeldet werden. Der Schuldenstand des Unternehmens, das seinen Firmensitz in der 10. Oktoberstraße in Villach hat, beläuft sich laut KSV 1870 auf 20.000 Euro. Vom Konkurs betroffen sind rund zehn Gläubiger, weitere Details zur Insolvenz sind nicht bekannt. Gläubigerforderungen können bis 19. Dezember angemeldet werden: insolvenz.klagenfurt@ksv.at.