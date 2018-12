Bezahlte Anzeige Diese Party hat viele People gefunden

Unter dem Titel ‚Party sucht People‘ hat Ida Treffner, die Leiterin des Projektes Saluto von pro mente kijufa sich gewünscht, im Rahmen des Adventkalenders von Verantwortung zeigen! ein Firmenteam zu gewinnen, das dabei hilft, in der Vorweihnachtszeit einen besonderen Unterhaltungsabend für junge Menschen auf die Beine zu stellen. Und das ist dank Christian Kreuzer und seinem Unternehmen Reines Auto gelungen. An diesem Freitagabend geht es lustig zu im Gemeindezentrum St. Ruprecht in Klagenfurt.