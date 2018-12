Bezahlte Anzeige Maroni, Punsch und Musik im Garten

Es ist ein strahlend blauer Adventnachmittag im Garten des Altenheims Haus Martha der Caritas in Klagenfurt. Es sind Bänke und Tische aufgestellt und ein Stand, an dem Punsch, Tee gekocht und Maroni gebraten werden. In der Mitte steht eine wärmende Feuerschale.