Die Bewohnerinnen und Bewohner sind heute zu einem besonderen Konzert eingeladen. Eine Klasse der CHS Villach ist im Rahmen des VZ Adventkalenders zu Besuch, gekommen sind zwei junge engagierte Professorinnen für Musik und die Schülerinnen der 4. Klasse im Zweig Wirtschaft. Sie haben Instrumente, Lieder, Gedichte und Geschichten im Gepäck, zudem vielerlei leckere selbstgebackene Kuchen mitgebracht.

„Kimmts lei eina in die Stubn“, so klingts zu Beginn schon durch den Raum. Dann das Gedicht vom Bratapfel. Bei „Wir sagen euch an den lieben Advent“ mischen sich die jungen hellen Stimmen unter so manche Erinnerung der alten Menschen. Man sieht es in deren Augen. „Was fällt Euch zu Weihnachten ein“, fragt eine Schülerin in den Raum? Truthahn, Familie, Geschenke, Zusammenhalten, Freude rufen die alten Menschen. Und Gesundheit, „das ist das allerwichtigste“ und alle applaudieren.

Seitens des Altenheims haben Frau Oberlercher und Frau Lessacher mit den Professorinnen alles wunderbar vorbereitet und so wird es ein schöner Nachmittag, der gemeinsam bei Kuchen und Kaffee ausklingt. Eine wunderbare Einstimmung auf Weihnachten, heißt es im Haus Bethesda, als die Schüler Klavier, Gitarre und Querflöten zusammenpacken und wieder in den Bus Richtung Villach steigen. Und gleichermaßen bereichernd war der Nachmittag für die CHS: „Es war ein wirklich schöner, berührender Nachmittag im Haus Bethesda für uns! Danke nochmal für die Zusammenarbeit und die tolle Organisation“, so die koordinierende Professorin Hanna Madritsch.

Der Tag findet statt im Rahmen des Adventkalenders des Netzwerks Verantwortung zeigen!, einem Verbund von Unternehmen und Organisationen, die sich mit konkreten Aktionen für verantwortliches Wirtschaften und guten sozialen Zusammenhalt im Land stark machen. 80 Unternehmen sind Partner des Netzwerks, das CHS Villach ist bereits zum wiederholten Mal aktiv dabei.

Mehr über alle Projekte ... ... finden Sie auf www.verantwortung-zeigen.at oder auf der Facebookseite www.facebook.com/verantwortung.zeigen/