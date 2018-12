Facebook

Zeit ist das Wertvollste, was wir in der auch für uns so hektischen Adventszeit zur Verfügung stellen können. © KK

Hier im Pfarrkindergarten St. Marienheim der Caritas Kärnten werden 130 Kinder in sechs Gruppen betreut. Die Leiterin des Hauses, Carmen Biethan, hat die Gruppen auf das gemeinsame Adventkranzbinden vorbereitet.

Der Adventkranz versetzt einen immer zurück in die eigene Kindheit, so Peter Kowal, „man spürt, welche Faszination die Adventszeit und Weihnachten für uns haben. Dass wir dies hier selbst erfahren können, ist toll.“

Markus Galli ist in einer Gruppe mit Kindergartenpädagogin Andrea Klammer und dank der Hilfe aller Kinder ist mittags aus Tannenzweigen und einem Berg Dekomaterial samt vier Kerzen ein wunderschöner Adventkranz geworden, der den kleine Tisch mitten in der Gruppe schmückt. Wer aller mitgeholfen hat? Da gehen die Hände in die Höhe – alle sind begeistert vom heutigen Besuch und dem gemeinsamen Gestalten. Warum er hier ist? Weil die Arbeit mit Kindern unglaublichen Spaß macht und es ein Beitrag ist, den Kindern Werte zu vermitteln. „Zeit ist das Wertvollste, was wir in der auch für uns so hektischen Adventszeit zur Verfügung stellen können. Aber es ist uns wichtig und deshalb sind wir alle hier.“

Und bei einem zweiten Termin ist das Woche-Team wieder dabei, wenn im Kreis aller Kinder und Eltern die Adventkranzsegnung erfolgt.

Der Tag findet statt im Rahmen des Adventkalenders des Netzwerks Verantwortung zeigen!, einem Verbund von Unternehmen und Organisationen, die sich mit konkreten Aktionen für verantwortliches Wirtschaften und guten sozialen Zusammenhalt im Land stark machen. 80 Unternehmen sind Partner des Netzwerks, die Woche ist seit vielen Jahren aktiv dabei.

Mehr über alle Projekte ... finden Sie auf www.verantwortung-zeigen.at oder auf der Facebookseite www.facebook.com/verantwortung.zeigen/