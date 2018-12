Facebook

Steuerberater Manfred Kenda und seine Kolleginnen Hiltrud Pototschnig und Ulrike Dahlmann waren ebenso angetan von den Einblicken wie die KlientInnen, die - koordiniert von Anita Trampitsch von autArK - vom ComeIn in Klagenfurt, von der autArKademie in Brückl, von St. Salvator und aus Ferlach an diesem Nachmittag zusammengekommen sind.

Dank einer überaus interessanten Führung durch Radiomoderatorin Irmgard Ceesay ging es durchs ORF-Theater, einen Radioaufnahme-Raum bis zum Radiostudie und ins Kärnten heute-Studio.

Xandi aus Brückl durfte sogar einen Musikwunsch aufnehmen, der wirklich gesendet werden wird. Das Lied einer bosnischen Sängerin sollte am Programm stehen. Und im Studio konnte die Gruppe Ania Konarzewski bei den „1000 Fragen“ sogar während der Livesendung über die Schulter schauen. Was für tolle Einblicke – ein Danke den Steuerberatern und auch dem ORF Kärnten dafür.

Der Tag findet statt im Rahmen des Adventkalenders des Netzwerks Verantwortung zeigen!, einem Verbund von Unternehmen und Organisationen, die sich mit konkreten Aktionen für verantwortliches Wirtschaften und guten sozialen Zusammenhalt im Land stark machen. 80 Unternehmen sind Partner des Netzwerks, die Steuerberater sind seit vielen Jahren aktiv dabei.

