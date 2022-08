Herr Dr. Franz Siebert, mit 36 Jahren Tätigkeit bei den Barmherzigen Brüdern haben Sie fast Ihr gesamtes Berufsleben in St. Veit verbracht. Eine bewusste Entscheidung oder Zufall?

FRANZ SIEBERT: Eine bewusste Entscheidung war es, nach dem Studium in Innsbruck mich im nächsten Krankenhaus in der Heimat zu bewerben. Dass ich sofort drangekommen bin, nach Turnus und Bundesheer mich mein damaliger Chef Hans Jörg Samec gleich zu seinem Stellvertreter und Ersten Oberarzt gemacht hat und ich nach einem Jahr bei den Elisabethinen wieder nach St. Veit zurückgekommen bin, waren zufällige Entscheidungen.